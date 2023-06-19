Kılıçdaroğlu'ndan, CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden CHP Spor Kurulu ve eski Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut'un ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden CHP Spor Kurulu ve eski Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut'un ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Yol arkadaşımız, Spor Kurulu Başkanımız Kenan Nuhut'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kenan Nuhut'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.