CHP Genel Merkezi'nde Gerginlik... Kemal Kılıçdaroğlu: "Talimata Aykırı Hareket Edenlerle İlgili Gerekli Tedbirler Alınacaktır"

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerinin istinafın verdiği karar uyarınca, işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederek, "Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır" dedi.

İstinaf mahkemesinin CHP Kurultayı'nın iptaline ve önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbiren genel başkan olarak görevlendirilmesine ilişkin kararının ardından, sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne gelen Kılıçdaroğlu'nun avukatları ve bazı milletvekilleri partiye alınmadı.

İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararlarına uyulması gerektiğine ilişkin açıklamasına yer verdi.

Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim. Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır" dedi.

