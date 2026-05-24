Haberler

CHP Genel Merkezi'nde Gerginlik... Kemal Kılıçdaroğlu: "Talimata Aykırı Hareket Edenlerle İlgili Gerekli Tedbirler Alınacaktır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstinaf mahkemesinin CHP Kurultayı'nı iptal etmesi ve Kılıçdaroğlu'nu tedbiren genel başkan olarak görevlendirmesinin ardından Kılıçdaroğlu, parti örgütüne mahkeme kararına uyma çağrısı yaptı ve talimata aykırı hareket edenler hakkında tedbir alınacağını duyurdu.

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerinin istinafın verdiği karar uyarınca, işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederek, "Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır" dedi.

İstinaf mahkemesinin CHP Kurultayı'nın iptaline ve önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbiren genel başkan olarak görevlendirilmesine ilişkin kararının ardından, sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne gelen Kılıçdaroğlu'nun avukatları ve bazı milletvekilleri partiye alınmadı.

İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararlarına uyulması gerektiğine ilişkin açıklamasına yer verdi.

Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim. Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın

CHP önündeki arbede sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Adana'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Altın Palmiye Ödülü'nün sahibi Rumen yönetmen Cristian Mungiu oldu

Altın Palmiye Ödülü'nün sahibi Rumen yönetmen Cristian Mungiu oldu
Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin fuhuş pazarlıkları WhatsApp kayıtlarında

Nusret’in kardeşinin mide bulandıran pazarlıkları telefonundan çıktı
CHP'li Adnan Beker resti çekti: Kılıçdaroğlu ile çalışmam, istifa ederim

CHP'li vekil resti çekti: Kılıçdaroğlu ile çalışmam, istifa ederim
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Bina önünde arbede çıktı
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı