Kılıçdaroğlu'ndan Can Atalay Kararına Destek

(ANKARA) - CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Can Atalay hakkındaki AYM kararının TBMM'de okutulmasına ilişkin, "Meclis Başkanı'nın aksine; görevini, yetkisini ve sorumluluğunu bilen Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Gülizar Biçer Karaca'yı, Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu Can Atalay kararını okutmasından ötürü kutluyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün, cezaevinde bulunan Gezi davası hükümlüsü Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğuna dair hak ihlali kararı okundu.

Kararı değerlendiren Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'yı tebrik ederek şunları söyledi.

"Anayasa Mahkemesi kararları, bütün kamu kurumlarını bağladığı gibi; gücünü ve yetkisini milli egemenlikten alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de bağlar. Meclis Başkanı'nın aksine; görevini, yetkisini ve sorumluluğunu bilen Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Gülizar Biçer Karaca'yı, Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu Can Atalay kararını okutmasından ötürü kutluyorum. Can Atalay, milletin oyuyla seçilmiş bir milletvekilidir ve en az Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş kadar millet iradesini temsil etmektedir. Adalet yerini bulana dek, hem Sayın Atalay'ın hem de haksızlığa uğrayan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz."