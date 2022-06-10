Kılıçdaroğlu'ndan Aybüke Yalçın Mesajı: "Rahmetle Anıyor, Terörü ve Terör İşbirlikçilerini Bir Kez Daha Lanetliyorum" - Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bundan 5 yıl önce alçakça bir terör saldırısı sonucu öğrencilerinden ve yaşamdan koparılan şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum" mesajı yayınladı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017 tarihinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı ölüm yıldönümünde andı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

"Bundan 5 yıl önce alçakça bir terör saldırısı sonucu öğrencilerinden ve yaşamdan koparılan şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum"

ANKA / Güncel