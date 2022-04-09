Kılıçdaroğlu'ndan 'Atatürk'ü Anlamak' dersi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bülent Ecevit Parti Okulu'nda 'Atatürk'ü Anlamak' dersini anlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bülent Ecevit Parti Okulu'nda 'Atatürk'ü Anlamak' dersini anlattı.
CHP Parti Okulu'nun hazırladığı 2 gün sürecek 'Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi', bugün Ankara'daki Bülent Ecevit Parti Okulu'nda başladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi'ne katılarak 'Atatürk'ü Anlamak' konulu dersi anlattı. Ders, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.