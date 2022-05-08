CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Anneler Günü'nü kutladı - Haberler

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Anneler Günü'nü kutladı

AA - Yeşim Sert Karaaslan - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Anneler Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Anneler Günü dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımlayan Kılıçdaroğlu, "Selvi Hanım'ın, ailemizin iki yeni üyesinin annesi Mine'nin, kızım Aslı'nın Anneler Günü kutlu olsun. Güzel ülkemizin güzel anneleri, gününüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Güncel

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