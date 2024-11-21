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Kılıçdaroğlu'ndan Adalet Bakanı'na Sert Yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Adalet Bakanı'na Sert Yanıt
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un eleştirilerine sert yanıt vererek mahkemeye davet etti.

(ANKARA) - CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasına ilişkin "Eğer yüreğin yetiyorsa yarın mahkemeye gel ve efendine söyleyeceklerimi dinle, belki ibret alırsın" dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Siyaset yapanlar örnek alırsa onların sonu da bu eski genel başkan gibi olur. Siyasetçilerimiz için ibret vesikasıdır. Hakaret ede ede maalesef siyasi hayatının sonuna kadar gelmiş kendi partisinde genel başkan bile yapılmamıştır" sözlerine cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Eğer yüreğin yetiyorsa yarın mahkemeye gel ve efendine söyleyeceklerimi dinle, dinle belki ibret alırsın."

Kaynak: ANKA / Güncel
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