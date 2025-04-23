Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan Mesajı: Egemenlik Halkta
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, egemenliğin halkta olduğunu vurguladı ve çocukların gelecekte barışın, özgürlüğün ve adaletin teminatı olduğunu belirtti.
(ANKARA) - CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Egemenliğin saraylarda değil, halkta olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğimiz o büyük günün yıldönümündeyiz. 23 Nisan ; bir milletin karanlıktan aydınlığa yürüyüşüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayram, sadece bir kutlama değil; geleceğe duyulan sonsuz güvenin ifadesidir" ifadelerine yer verdi.
CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla X hesabından bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:
"Egemenliğin saraylarda değil, halkta olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğimiz o büyük günün yıl dönümündeyiz. 23 Nisan; bir milletin karanlıktan aydınlığa yürüyüşüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayram, sadece bir kutlama değil; geleceğe duyulan sonsuz güvenin ifadesidir. Çocuklarımız; barışın, özgürlüğün ve adaletin teminatıdır. Onlara daha güzel bir ülke bırakmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle; Tüm evlatlarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Gazi Meclisimizin kurucularını saygı ve minnetle anıyorum."