Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Gündemi sarsan görüntüye Erdoğan'dan sert tepki: Bu hadsizliktir
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Rekorların ardından gram altında sert düşüş

Art arda rekor kıran altında sert düşüş

Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan Mesajı: Egemenlik Halkta

Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan Mesajı: Egemenlik Halkta
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, egemenliğin halkta olduğunu vurguladı ve çocukların gelecekte barışın, özgürlüğün ve adaletin teminatı olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Egemenliğin saraylarda değil, halkta olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğimiz o büyük günün yıldönümündeyiz. 23 Nisan ; bir milletin karanlıktan aydınlığa yürüyüşüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayram, sadece bir kutlama değil; geleceğe duyulan sonsuz güvenin ifadesidir" ifadelerine yer verdi.

CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla X hesabından bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Egemenliğin saraylarda değil, halkta olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğimiz o büyük günün yıl dönümündeyiz. 23 Nisan; bir milletin karanlıktan aydınlığa yürüyüşüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayram, sadece bir kutlama değil; geleceğe duyulan sonsuz güvenin ifadesidir. Çocuklarımız; barışın, özgürlüğün ve adaletin teminatıdır. Onlara daha güzel bir ülke bırakmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle; Tüm evlatlarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Gazi Meclisimizin kurucularını saygı ve minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.