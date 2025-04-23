Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan Mesajı: Egemenlik Halkta

(ANKARA) - CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Egemenliğin saraylarda değil, halkta olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğimiz o büyük günün yıldönümündeyiz. 23 Nisan ; bir milletin karanlıktan aydınlığa yürüyüşüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayram, sadece bir kutlama değil; geleceğe duyulan sonsuz güvenin ifadesidir" ifadelerine yer verdi.

CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla X hesabından bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Egemenliğin saraylarda değil, halkta olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğimiz o büyük günün yıl dönümündeyiz. 23 Nisan; bir milletin karanlıktan aydınlığa yürüyüşüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayram, sadece bir kutlama değil; geleceğe duyulan sonsuz güvenin ifadesidir. Çocuklarımız; barışın, özgürlüğün ve adaletin teminatıdır. Onlara daha güzel bir ülke bırakmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle; Tüm evlatlarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Gazi Meclisimizin kurucularını saygı ve minnetle anıyorum."