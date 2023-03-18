Kılıçdaroğlu'ndan "18 Mart" Mesajı: "Bu Emsalsiz Destanı Yaratan Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Olmak Üzere, Tüm Şehitlerimizi...

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünde; “Özgürlük ve bağımsızlığımızın büyük destanı 18 Mart Çanakkale Zaferi’mizin 108. yılı kutlu olsun. Bu emsalsiz destanı yaratan başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” mesajını yayınladı. Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı videoda, depremler de anımsatıldı ve “Unutmayalım bu millet Çanakkale ve sonrasında onca zorluğa rağmen ayakta kalmayı bildi. Gecesini gündüzüne katıp bıkmadan, usanmadan çalıştı. Nihayetinde pırıl pırıl bir liderin önderliğindeki genç Cumhuriyet yaralarını hızla sarmayı başardı, biz de başaracağız. Biz de çok çalışacak ve bugün yaşadığımız yıkımın altından hep beraber kalkacağız” ifadeleri kullanıldı.

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde; "Özgürlük ve bağımsızlığımızın büyük destanı 18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin 108. yılı kutlu olsun. Bu emsalsiz destanı yaratan başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" mesajını yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda, depremler de anımsatıldı ve "Unutmayalım bu millet Çanakkale ve sonrasında onca zorluğa rağmen ayakta kalmayı bildi. Gecesini gündüzüne katıp bıkmadan, usanmadan çalıştı. Nihayetinde pırıl pırıl bir liderin önderliğindeki genç Cumhuriyet yaralarını hızla sarmayı başardı, biz de başaracağız. Biz de çok çalışacak ve bugün yaşadığımız yıkımın altından hep beraber kalkacağız" ifadeleri kullanıldı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde, sosyal medya hesabında; "Özgürlük ve bağımsızlığımızın büyük destanı 18Mart Çanakkale Zaferi'mizin 108. yılı kutlu olsun. Bu emsalsiz destanı yaratan başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" mesajını yayınladı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün 18 Mart. Bundan tam 108 sene önce dünyanın en büyük askeri gücünü Çanakkale'de durdurduğumuz o büyük savaşın sembol tarihi. Bugün atalarımızın canları pahasına istilacılara, 'Buraya kadar, ileriye geçemezsin, çoluğuma çocuğuma dokunamazsın' dediği gün. Bugün Türk milletinin nelere kadir olduğunu sadece ele güne değil kendine kanıtladığı, kendi gücünü gördüğü gün. Bugün Mustafa Kemal'in gerçek anlamda tarih sahnesine çıktığı Çanakkale Muharebeleri'nin 108. yılındayız. Yaklaşık 1 yıl süren Çanakkale Muharebeleri'nde on binlerce asker şehit oldu. Bunlar bizden başka herhangi bir milletin pek katlanabileceği acılar değildir.

Cumhuriyet tarihinde ilk defa benzer bir yıkım ve kaybı deprem nedeniyle yaşıyoruz. Bugün de bizden başka bir milletin kolay kolay altından kalkamayacağı bir acıyla karşı karşıyayız. Ama unutmayalım bu millet Çanakkale ve sonrasında onca zorluğa rağmen ayakta kalmayı bildi. Gecesini gündüzüne katıp bıkmadan, usanmadan çalıştı. Nihayetinde pırıl pırıl bir liderin önderliğindeki genç Cumhuriyet yaralarını hızla sarmayı başardı, biz de başaracağız. Biz de çok çalışacak ve bugün yaşadığımız yıkımın altından hep beraber kalkacağız. Hepimiz kazanacak, kazandığımızı hakça bölüşeceğiz. Zorluklara birlikte göğüs gerecek, dünyaya örnek bir ülkeyi omuz omuza kimseyi dışarıda bırakmadan, yeniden ve doğru şekilde inşa edeceğiz. Bu hem bu ülkeyi kuranlara hem de evlatlarımıza borcumuzdur. Tüm şehitlerimizin ve depremde kaybettiğimiz insanlarımızın ruhu şad olsun."