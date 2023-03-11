Kılıçdaroğlu'na, Kahramanmaraş Ekinözü'nde Yürütülen Altyapı Çalışmaları ile İlgili Bilgi Veren Mansur Yavaş: Suyu Olmayan Beldelerde, Hepsini Bizim...

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Kahramanmaraş Ekinözü’nde; Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Belediye yetkilisi “Çadırkentlerin çoğunun altyapılarını biz yapıyoruz. Hem içme suyu, hem kanalizasyon anlamında ikinci günden beri tüm ekiplerimizle buradayız” dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Kılıçdaroğlu’na; “Kahramanmaraş’ın bütün beldelerinde, suyu olmayan yerlerin hepsini tek tek dolaşıyorlar. Özellikle beldelerde, hepsini bizim ekiplerimiz yapıyorlar” diye konuştu.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: FURKAN ERDEM

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Kahramanmaraş Ekinözü'nde; Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Belediye yetkilisi "Çadırkentlerin çoğunun altyapılarını biz yapıyoruz. Hem içme suyu, hem kanalizasyon anlamında ikinci günden beri tüm ekiplerimizle buradayız" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Kılıçdaroğlu'na; "Kahramanmaraş'ın bütün beldelerinde, suyu olmayan yerlerin hepsini tek tek dolaşıyorlar. Özellikle beldelerde, hepsini bizim ekiplerimiz yapıyorlar" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Belediye yetkilisi, "Sadece burada değil, çadırkentlerin çoğunun altyapılarını biz yapıyoruz. İki tane vincimiz var. Ekskavatörlerimiz var. Hem içme suyu, hem kanalizasyon anlamında ikinci günden beri tüm ekiplerimizle buradayız. Ayrıca Maraş merkezdeki polis akademisinin altyapısını da…" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Kahramanmaraş'ın bütün beldelerinde, suyu olmayan yerlerin hepsini tek tek dolaşıyorlar. Özellikle beldelerde, hepsini bizim ekiplerimiz yapıyorlar" bilgisini verdi.