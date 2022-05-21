KILIÇDAROĞLU'NA BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ - Haberler

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KILIÇDAROĞLU'NA BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CHP'nin Maltepe'de düzenlediği 'Milletin Sesi' mitingine gelen Nusret Gümüşel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkat çekti.

CHP'nin Maltepe'de düzenlediği 'Milletin Sesi' mitingine gelen Nusret Gümüşel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkat çekti. Gümüşel, 'Herkes fotoğraf çektirmek istiyor" dedi.

CHP'nin Maltepe'de düzenlediği miting için gelenler arasında bulunan emekli Nusret Gümüşel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle ilgi çekti.

Alandakilerin fotoğraf çektirdiği Gümüşel, "Bazen sokakta çevirip akrabası mısın diye soruyorlar" dedi.

Nusret Gümüşel, "Kimisi o olup olmadığımı soruyor. Bu benzerlikten memnunum. Burada da çok ilgi var. Herkes fotoğraf çektirmek istiyor. İlgiden kaçıp buraya geldim, burada da size yakalandım. Kemal Kılıçdaroğlu ile tanıştım. O da benzediğimizi söyledi. Ankara'ya gittim onu görmeye" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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