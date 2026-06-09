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CHP'de Grup Toplantısı Hareketliliği: Kılıçdaroğlu Myk'yı Topluyor

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Grup Toplantısı'nı iptal ederek MYK'yı topladı. Saat 14.00'te açıklama yapacak olan Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapıyor.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki grup toplantısında konuşmama kararı almasının ardından MYK'yı topluyor. Kılıçdaroğlu, konuşmasından hemen önce kurmaylarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapıyor. Kılıçdaroğlu saat 14.00'teki konuşmasından sonra yeniden MYK'yı toplayacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 13.30'da yapacağını açıkladığı TBMM Grup Toplantısı'nı iptal ederek kendisini desteklemeye gelen partilileri genel merkeze çağırdı.

Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te yapacağı açıklama öncesinde MYK üyeleriyle bir araya gelerek, durum değerlendirmesi yapıyor.

CHP MYK TOPLANIYOR

Kılıçdaroğlu'nun saat 14.00'te yapacağı açıklamanın ardından MYK üyeleriyle yeniden bir araya gelerek, bugün yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Toplantının saati henüz belirlenmedi.

Kaynak: ANKA
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