Kılıçdaroğlu, Muharrem Ayı'nı Tebrik Etti - Haberler

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Kılıçdaroğlu, Muharrem Ayı'nı Tebrik Etti

Kılıçdaroğlu, Muharrem Ayı'nı Tebrik Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Muharrem Ayı’nın, ülkemizin birlik, beraberlik ve refahına vesile olmasını; tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, paylaşılan Muharrem lokmalarının Hakk katında kabul olmasını diliyorum” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Muharrem Ayı'nın, ülkemizin birlik, beraberlik ve refahına vesile olmasını; tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, paylaşılan Muharrem lokmalarının Hakk katında kabul olmasını diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem Ayı'nı tebrik etti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Muharrem Ayı'nın, ülkemizin birlik, beraberlik ve refahına vesile olmasını; tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, paylaşılan Muharrem lokmalarının Hakk katında kabul olmasını diliyorum."

ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem Ayı Güncel Haberler

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