Kılıçdaroğlu, Muharrem Ayı'nı Tebrik Etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Muharrem Ayı’nın, ülkemizin birlik, beraberlik ve refahına vesile olmasını; tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, paylaşılan Muharrem lokmalarının Hakk katında kabul olmasını diliyorum” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Muharrem Ayı'nın, ülkemizin birlik, beraberlik ve refahına vesile olmasını; tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, paylaşılan Muharrem lokmalarının Hakk katında kabul olmasını diliyorum" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem Ayı'nı tebrik etti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Muharrem Ayı'nın, ülkemizin birlik, beraberlik ve refahına vesile olmasını; tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, paylaşılan Muharrem lokmalarının Hakk katında kabul olmasını diliyorum." ANKA / Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem Ayı Güncel Haberler

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