Kılıçdaroğlu, dünya şampiyonu olan Grekoromen Güreş Milli Takımını kutladı Güncel Haberler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluğu elde eden Grekoromen Güreş Milli Takımını tebrik etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluğu elde eden Grekoromen Güreş Milli Takımını tebrik etti. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Burhan Akbudak'ı, bronz madalya kazanan Selçuk Can, Yunus Emre Başar ile Ali Cengiz'i ayrıca grekoromen stilde takım halinde şampiyon olan milli güreşçilerimizi ve bu başarıda emeği olan herkesi yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı. Güncel Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Kemal Kılıçdaroğlu Sırbistan Spor Güncel Haberler

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