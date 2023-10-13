CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleri ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleri ile bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde 28'inci dönem CHP milletvekillerini kabul etti. Basına kapalı görüşmede, Genel Sekreter Neslihan Hancıoğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da yer aldı. Toplantının ardından açıklama yapılmadı. (DHA)