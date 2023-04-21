Kılıçdaroğlu: 'Mezarlıkta Acılı İnsan Her Şeyi Söyleyebilir, Yapabilir; Acısına Vermek Gerekir. Bugün Bunları Konuşmayalım, Kayıplarımızı Hakkıyla...

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman’da hayatını kaybeden depremzedelerin bulunduğu mezarlıkta, bir kişinin kendisine gösterdiği sözlü tepkiye ilişkin; “Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim” açıklamasını yaptı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da hayatını kaybeden depremzedelerin bulunduğu mezarlıkta, bir kişinin kendisine gösterdiği sözlü tepkiye ilişkin; "Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 6 Şubat depremlerinde büyük kayıp veren Adıyaman'a geldi. Kılıçdaroğlu'nun sabahleyin ilk ziyaret ettiği yerlerden birisi de Adıyaman Belediye Mezarlığı oldu.

"MEZARLIKTA ACILI İNSAN HER ŞEYİ SÖYLEYEBİLİR, YAPABİLİR; ACISINA VERMEK GEREKİR"

Burada bir kişinin sözlü tepkisi üzerine Kılıçdaroğlu, daha sonra Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim."