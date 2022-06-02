Kılıçdaroğlu, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti (2) - Haberler

Kılıçdaroğlu, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti (2)
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mevlana Müzesi'ni ziyareti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun müzede bilgi alması Fotoğraf çekimi KONYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mevlana Müzesi'ni ziyareti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun müzede bilgi alması
Fotoğraf çekimi KONYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. (2)
AA / Güncel