Kılıçdaroğlu, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti (2) - Haberler

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Kılıçdaroğlu, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti (2)

AA - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mevlana Müzesi'ni ziyareti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun müzede bilgi alması Fotoğraf çekimi KONYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mevlana Müzesi'ni ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun müzede bilgi alması

Fotoğraf çekimi KONYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. (2)

AA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Konya Güncel Haberler

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