Kılıçdaroğlu: "Maratonun Son Yüz Metresindeyiz ve Kazanıyoruz. Bırakın Çeteler Kaygılansınlar, Hayata Küssünler, Uykuları Kaçsın" - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Maratonun Son Yüz Metresindeyiz ve Kazanıyoruz. Bırakın Çeteler Kaygılansınlar, Hayata Küssünler, Uykuları Kaçsın"

ANKA - Ceylan Sağlam - Güncel
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Kılıçdaroğlu: 'Maratonun Son Yüz Metresindeyiz ve Kazanıyoruz. Bırakın Çeteler Kaygılansınlar, Hayata Küssünler, Uykuları Kaçsın'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bayramımızı bile karamsar geçirdik. Gülümsemeyi unuttuk, halkımız yorgun. En büyük hırsızlığa yaşam enerjimizi çalarak imza attılar. Ancak maratonun son yüz metresindeyiz ve kazanıyoruz. Pes etme vakti değildir. Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bayramımızı bile karamsar geçirdik. Gülümsemeyi unuttuk, halkımız yorgun. En büyük hırsızlığa yaşam enerjimizi çalarak imza attılar. Ancak maratonun son yüz metresindeyiz ve kazanıyoruz. Pes etme vakti değildir. Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nın ardından sosyal medya hesabında bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, şu açıklamaları yaptı:

"Bayramımızı bile karamsar geçirdik. Gülümsemeyi unuttuk, halkımız yorgun. En büyük hırsızlığa yaşam enerjimizi çalarak imza attılar. Ancak maratonun son yüz metresindeyiz ve kazanıyoruz. Pes etme vakti değildir. Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın."

ANKA / Ceylan Sağlam - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Güncel, Haberler

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