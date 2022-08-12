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Kılıçdaroğlu, Maltepe'de 2. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'na Hazırlanan Heykeltraşları Ziyaret Etti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu için çalışmalar yapan heykeltraşları ziyaret etti.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu için çalışmalar yapan heykeltraşları ziyaret etti.

Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nun birincisini geçen yıl düzenleyen Maltepe Belediyesi, bu yıl ikincisi yapılacak sempozyumun hazırlıklarını sürdürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'deki bir sosyal tesiste çalışmalarına devam eden heykeltraşlara, bugün beraberindeki heyetle birlikte ziyarette bulundu.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da eşlik ettiği ziyarette bir heykeltraş, "Aşık Bulut" isimli heykel projesini Kılıçdaroğlu'na tanıttı. Heykeltraş, şair Nazım Hikmet'ten esinlenerek heykeline Aşık Bulut ismini verdiğini söyledi.

Başka bir heykeltraşın "Sevgisiz ve aşksız hayat olmaz" sözlerine Kılıçdaroğlu, "Bu bölüm kesinlikle doğru" diye yanıt verdi.

ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe Belediyesi Maltepe Güncel Haberler

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