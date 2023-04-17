KILIÇDAROĞLU: LİDERLER OLARAK HALİL İBRAHİM SOFRASI KURDUK

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 'Beylikdüzü'nde ramazan paylaştıkça güzel' iftar programına katıldı. Programa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve vatandaşlar katıldı. Kadir Gecesi'nin önemine değinen Kılıçdaroğlu, "Esma'ül Hüsna'da yer alan yani Allah'ın 99 isminden biri olan Kadir kelimesinin anlamı; güçlü, kudretli, diğer anlamı ise değer, kıymettir. Kadir Gecesi'de aynı zamanda, bir değer gecesidir. Dolayısıyla bu gece ortak değerlerimizi hatırlamaya, yaşayıp yaşatmaya da bir vesiledir. Bizim toplum olarak en önemli ortak değerlerimizden biri, beraber yaşama kültürümüzdür. Bu kültürün hamuru, sevgiyle, saygıyla, dayanışmayla yoğrulmuştur" dedi.

"FARKLILIKLARA YAPILAN VURGULAMALAR, TOPLUMU AYRIŞTIRAN SİLAHLARA DÖNÜŞTÜ"

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