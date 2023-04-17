KILIÇDAROĞLU: LİDERLER OLARAK HALİL İBRAHİM SOFRASI KURDUK
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CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.
Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 'Beylikdüzü'nde ramazan paylaştıkça güzel' iftar programına katıldı. Programa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve vatandaşlar katıldı. Kadir Gecesi'nin önemine değinen Kılıçdaroğlu, "Esma'ül Hüsna'da yer alan yani Allah'ın 99 isminden biri olan Kadir kelimesinin anlamı; güçlü, kudretli, diğer anlamı ise değer, kıymettir. Kadir Gecesi'de aynı zamanda, bir değer gecesidir. Dolayısıyla bu gece ortak değerlerimizi hatırlamaya, yaşayıp yaşatmaya da bir vesiledir. Bizim toplum olarak en önemli ortak değerlerimizden biri, beraber yaşama kültürümüzdür. Bu kültürün hamuru, sevgiyle, saygıyla, dayanışmayla yoğrulmuştur" dedi.
"FARKLILIKLARA YAPILAN VURGULAMALAR, TOPLUMU AYRIŞTIRAN SİLAHLARA DÖNÜŞTÜ"Son yıllarda kutuplaşmanın arttığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin zenginliği, toplumumuzun çeşitliliğini besler. Ama sanki böyle değilmiş gibi, uzun yıllardır çeşitlilik, uzlaşılamaz farklılıklar olarak topluma yansıtıldı. Farklılıklara yapılan vurgulamalar, toplumu ayrıştıran silahlara dönüştü. Kimlikler üzerinden toplumsal çatışma körüklenerek halk farklı gruplara çekildi. Biz Millet İttifakı olarak, bu kutuplaşmayı kırmak, ülkemizi kimlik siyasetinden kurtarıp değer odaklı bir siyaset kültürünü yerleştirmek üzere yola çıktık. Liderler olarak Halil İbrahim Sofrası'na oturduk. Halkımızı da; adalet, eşitlik, hukuk, özgürlük ve hakça paylaşım için bu sofraya davet ettik. Milletimiz için kurduğumuz bu Halil İbrahim Sofrası dirliğin, düzenliğin ve sürekliliğin sofrasıdır. Birlik ve dayanışmanın, paylaşmanın, tütmeye devam eden ocakların ve süren yaşamın sofrasıdır. Bu sofra denkliğin ve eşitliğin sofrasıdır. Soframızda herkesin yeri vardır ve soframıza oturan saygındır ve saygı görür. Bu sofrada kimse güç ve itibar gösterisi yapmaz. Bu sofra haram yiyenlerin sofrasına hiç ama hiç benzemez. Yozlaşma, savurganlık, eşitsizlik ve adaletsizlik bu sofrada kendisine yer bulamaz. Bu sofra hak sofrasıdır. Herkes payını alsın diye kuruldu. Bu sofra dostlar sofrasıdır. Birlikteliğimiz büyüsün diye var. Bu sofranın bereketi, aynı zamanda ülkemizin de bereketidir. Değer odaklı yaşam da bu sofrada filizleniyor dostlarım. Bu filizler fidan olacak, sonra çiçek açacak ve inanın baharların en güzeline hep birlikte kavuşacağız. Bu güzel ülkede, gerilimin yerini huzur, çatışmanın yerini barış ve anlayış, düşmanlığın yerini ise kardeşlik alacak. Bir arada yaşama kültürümüz, tüm dini, etnik ve mezhepsel farklılıkları çatışma unsuru haline getiren kirli siyasete galip gelecek" diye konuştu.
Görüntü dökümü;--------------------- İftar programının yapıldığı alan-Vatandaşlardan görüntü-Kuran-ı Kerim okunması-İmamoğlu'nun konuşması-Genel ve detay görüntüler- İstanbul