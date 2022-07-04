Kılıçdaroğlu, Lgs Türkiye Birincisi Aykut Emir Usta'yı Tebrik Etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran; Liselere Geçiş Sınavı'nda ( Lgs ) Türkiye birincisi olan Aykut Emir Usta'yı aradı ve tebrik etti. Usta, "Beni arayıp başarımı kutlayan Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu amcama, Elazığ CHP Milletvekili Gürsel Erol amcama ve CHP Elazığ İl Başkanı Sayın Coşkun Çağlar Duran ağabeyime teşekkür ederim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran, LGS 2022 kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alarak Elazığ'dan Türkiye birincisi olan Aykut Emir Usta'yı aradı ve tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

Usta, şu açıklamayı yaptı:

"Merhaba, ben Aykut Emir Usta, 2022 LGS sınavında Elazığ'dan Türkiye birincisiyim. Beni arayıp başarımı kutlayan Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu amcama, Sayın Elazığ Milletvekili Gürsel Erol amcama ve Sayın Elazığ İl Başkanı Sayın Coşkun Çağlar Duran ağabeyime teşekkür ederim."

ANKA / Güncel