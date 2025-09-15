Haberler

Kılıçdaroğlu, Kurultay Davası Hakkında Açıklama Yapmadı

CHP'nin olağan kurultaylarının iptaline ilişkin davanın ertelenmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, ofisinden ayrılmasına rağmen herhangi bir açıklama yapmadı.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın ertelenmesinin ardından evinden çıkarak ofisine geçen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 saat burada kaldı. Ardından ofisten ayrılan Kılıçdaroğlu, davayla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

