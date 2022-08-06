Kılıçdaroğlu, KPSS'nin iptal edilmesine ilişkin Erdoğan'ın "Bunu seçime kadar satacaklardı" sözlerine yanıt verdi - Haberler

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Kılıçdaroğlu, KPSS'nin iptal edilmesine ilişkin Erdoğan'ın "Bunu seçime kadar satacaklardı" sözlerine yanıt verdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KPSS iptal kararına ilişkin yaptığı "Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler" açıklamasına yanıt verdi. Erdoğan'a yanıt olarak Kılıçdaroğlu, "Aslında diyor ki, muhalefet bu kadar güçlü olmasaydı, benim çalıntı sınavlar umurumda olmaz. Ama işte seçim kapıda, ben de umursuyor gibi yapıyorum" ifadelerini kullandı.

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Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu KPSS Güncel Haberler

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