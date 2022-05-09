Kılıçdaroğlu: 'Kendi Milletinden Umudu Kestin, Sığınmacı Oyuyla mı Kalmaya Çalışıyorsun Erdoğan? Bu Necip Millet Sığınmacı Oylarına Güvenmenin...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Kendi milletinden umudu kestin, sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan? Er ya da geç geleceksin kaçtığın seçime ve bu necip millet sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek. Seçimin ertesi günü de 2 yıllık 'Dönüş Planı' başlayacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki sığınmacı tartışmalarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Erdoğan, bugün Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde sığınmacı tartışmalarına ilişkin şunları söylemişti:

"Birilerinin, kalkıp ülkemize hicret eden, ama Suriye, ama Afganistan, Irak, İran fark etmiyor… Biz, muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Muhacirlik nedir, ensar nedir, bunu anlamayan, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok. Suriye'den, savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal, siz ne derseniz deyin, biz oradayız."

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında Erdoğan'ın bu sözlerine ilişkin bir haberi paylaştı ve şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kendi milletinden umudu kestin, sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan? Er ya da geç geleceksin kaçtığın seçime ve bu necip millet sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek. Seçimin ertesi günü de 2 yıllık 'Dönüş Planı' başlayacak. Bakalım el mi yaman bey mi" yanıt verdi.