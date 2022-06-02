Kılıçdaroğlu, Karapınar ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu -CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyaretleri Kılıçdaroğlu'nun öğrencilerle sohbet etmesi Kılıçdaroğlu'nun ikram edilen tatlıdan yemesi KONYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karapınar ilçe merkezindeki İnönü Caddesi'nde esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla görüştü. -CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyaretleri Kılıçdaroğlu'nun öğrencilerle sohbet etmesi Kılıçdaroğlu'nun ikram edilen tatlıdan yemesi KONYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karapınar ilçe merkezindeki İnönü Caddesi'nde esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla görüştü. AA / Anıl Kuru - Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Karapınar Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kılıçdaroğlu, Karapınar ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.