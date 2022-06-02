Kılıçdaroğlu, Karapınar ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu - Haberler

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Kılıçdaroğlu, Karapınar ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu

AA - Anıl Kuru - Güncel
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-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyaretleri Kılıçdaroğlu'nun öğrencilerle sohbet etmesi Kılıçdaroğlu'nun ikram edilen tatlıdan yemesi KONYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karapınar ilçe merkezindeki İnönü Caddesi'nde esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla görüştü.

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyaretleri

Kılıçdaroğlu'nun öğrencilerle sohbet etmesi

Kılıçdaroğlu'nun ikram edilen tatlıdan yemesi KONYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karapınar ilçe merkezindeki İnönü Caddesi'nde esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla görüştü.

AA / Anıl Kuru - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Karapınar Güncel Haberler

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