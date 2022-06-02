Kılıçdaroğlu, Karapınar ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu - Haberler

Kılıçdaroğlu, Karapınar ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyaretleri Kılıçdaroğlu'nun öğrencilerle sohbet etmesi Kılıçdaroğlu'nun ikram edilen tatlıdan yemesi KONYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karapınar ilçe merkezindeki İnönü Caddesi'nde esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla görüştü.
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyaretleri
Kılıçdaroğlu'nun öğrencilerle sohbet etmesi
Kılıçdaroğlu'nun ikram edilen tatlıdan yemesi KONYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karapınar ilçe merkezindeki İnönü Caddesi'nde esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla görüştü.
AA / Anıl Kuru - Güncel