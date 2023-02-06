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Kılıçdaroğlu: Kahramanmaraş'ta Meydana Gelen ve Birçok İlimizde Hissedilen Deprem Nedeniyle Tüm Vatandaşlarımıza Geçmiş Olsun Dileklerimi İletiyorum.

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Kılıçdaroğlu: Kahramanmaraş'ta Meydana Gelen ve Birçok İlimizde Hissedilen Deprem Nedeniyle Tüm Vatandaşlarımıza Geçmiş Olsun Dileklerimi İletiyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından, “Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu felaketi en az hasarla atlatmak için dua ediyoruz. Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu felaketi en az hasarla atlatmak için dua ediyoruz. Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından saat 05.50'de yayınladığı mesaj şöyle:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu felaketi en az hasarla atlatmak için dua ediyoruz. Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız."

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Kaynak: ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş Güncel Haberler

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