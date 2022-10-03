Kılıçdaroğlu: Kadınların Giyim Kuşamını Siyasetin Tekelinden Çıkartıyoruz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kimsenin gönlünde bir yara açılmasın diye bazen oy kaybetmeyi bile göze almak gerektiğini, bu yolun siyaseten büyük yürek istediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Bu yaralardan biri de başörtü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Ama değişmeyi öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Konuyu devlet ciddiyeti ile çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrensel hukuk ilkeler ile uyum içinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibari ile bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM’ye sunacağız” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kimsenin gönlünde bir yara açılmasın diye bazen oy kaybetmeyi bile göze almak gerektiğini, bu yolun siyaseten büyük yürek istediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bu yaralardan biri de başörtü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Ama değişmeyi öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Konuyu devlet ciddiyeti ile çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrensel hukuk ilkeler ile uyum içinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibari ile bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM'ye sunacağız" diye konuştu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.00'da yapacağını duyurduğu paylaşımı yaptı. Sosyal medya hesabından, "Bazı şeyler yürek ister, o yürek benim yol arkadaşlarımda var" notuyla bir video paylaştı. Helalleşme çağrısı kapsamında başörtüsü konusunda harekete geçeceklerini duyuran Kılıçdaroğlu, yarın TBMM'de yapacağı grup toplantısının ardından kanun teklifi vereceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a hitaben "CHP grubu eksiksiz, amasız, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracaktır. Sarayın da samimiyet turnusolü bu? Bakalım onların tutumu ne olacak" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yayınladığı konuşması şöyle:

"HER KAPANAN YARA BİZİ BİRLEŞTİRECEK, GÜÇLENDİRECEK"

"Sevgili halkım, iyi akşamlar. Önemli bir konu ile ilgili sizi evime davet etmek istedim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Biliyorsunuz, uzun süredir ülkenin yaralarını kapatmaktan ve artık geleceğe güvenle bakmaktan bahsediyorum. Çok açık yaralar var ve bu yaralar bizi hep geçmişe tutsak ediyor. İktidar olduğumuzda devletin atacağı adımları şimdiden anlatmaya çalışıyorum. Helalleşme aslında tam da bu. Halkımız birbirine düşürülmekten yorgun düştü. Kutuplaştırdılar, ayrıştırdılar, kamplaştırdılar, adeta düşmanlaştırdılar. Oysa devlet yaraları kapatacak ki millet olarak dünya ile rekabete odaklanalım. Büyüyelim, gelişelim. Her kapanan yara bizi birleştirecek, güçlendirecek ve ülkenin rekabet gücünü arttıracak. Her adım huzurlu, refah içinde büyüyen bir Türkiye demek. Onun için ben ucu nereye varacaksa varsın, bu yaraları kapatmaya kararlıyım.

"KİMSENİN GÖNLÜNDE BİR YARA AÇILMASIN DİYE BAZEN OY KAYBETMEYİ BİLE GÖZE ALMAK GEREKİYOR"

Biliyorsunuz, geçen hafta yol arkadaşlarıma 'Yanımda mısınız?' diye sordum. Çünkü bu yaraları kapatmak cesaret istiyor, cüret istiyor, gönül istiyor. Gözü peklik istiyor. Gelecekte gençlerimiz bu sorunlarla uğraşmasın, daha fazla enerji kaybetmesin, kimsenin kalbi kırılmasın, kimsenin gönlünde bir yara açılmasın diye bazen oy kaybetmeyi bile göze almak gerekiyor. Özetle bu yol, yürek istiyor, yürek. Siyaseten büyük yürek istiyor. Türkiye'yi barıştırma yolu zor ve engebeli bir yol ve bu yolda hep beraber yürümek zorundayız.

"BU YARALARDAN BİRİ DE BAŞÖRTÜ MEVZUSU"

Bu yaralardan biri de başörtü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Ama değişmeyi öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı.

"YARIN İTİBARİ İLE BU YARAYI SONSUZA KADAR KAPATACAK ADIMI ATIYORUZ"

Konuyu devlet ciddiyeti ile çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrensel hukuk ilkeler ile uyum içinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibari ile bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM'ye sunacağız.

"SARAYIN DA SAMİMİYET TURNUSOLÜ BU? BAKALIM ONLARIN TUTUMU NE OLACAK?"

CHP grubu eksiksiz, amasız, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracaktır. Sarayın da samimiyet turnusolü bu? Bakalım onların tutumu ne olacak? Türkiye'nin yaralarını bir bir kapatma konusunda yol arkadaşlarım benimle. Türkiye'nin çok kanayan yaralarını kapatma konusunda da biz daha cesur olacağız. Bundan en ufak bir şüphem yok ve sevgili halkım bu zor, ama zor olduğu kadar da hakiki olan yolculukta sizi de yanımda görmek istiyorum. İyi akşamlar."