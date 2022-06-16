Kılıçdaroğlu: "İzmir Yolcuğumuzda Batu ile Tanıştık" - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "İzmir Yolcuğumuzda Batu ile Tanıştık"

ANKA - Güncel
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Kılıçdaroğlu: 'İzmir Yolcuğumuzda Batu ile Tanıştık'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte İzmir’e giderken uçakta karşılaştığı Batu isimli bebekle ilgilendi, onu kucağına aldı. Kılıçdaroğlu, “İzmir yolculuğumuzda Batu ile tanıştık” notuyla fotoğraflı mesaj paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte İzmir'e giderken uçakta karşılaştığı Batu isimli bebekle ilgilendi, onu kucağına aldı. Kılıçdaroğlu, "İzmir yolculuğumuzda Batu ile tanıştık" notuyla fotoğraflı mesaj paylaştı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte bugün uçakla İzmir'e gitti. Uçakta bir ailenin Batu isimli çocuğuyla ilgilenen, onu severek kucağına alan Kılıçdaroğlu, uçuş sonrasında Twitter hesabından fotoğraflı paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, mesajında "İzmir yolculuğumuzda Batu ile tanıştık" diyerek 4 fotoğraf paylaştı.

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Güncel Haberler

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