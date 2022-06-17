Kılıçdaroğlu, İzmir'de Yaşayan Konyalılar ile Buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu, İzmir'de Yaşayan Konyalılar ile Buluştu

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu, İzmir'de Yaşayan Konyalılar ile Buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de; İzmir Konyalılar Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından düzenlenen yemekte İzmir’de yaşayan Konyalılar ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de; İzmir Konyalılar Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından düzenlenen yemekte İzmir'de yaşayan Konyalılar ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İzmir'de, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda İzmir Konyalılar Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nca düzenlenen yemeğe katıldı.

ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Güncel Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title