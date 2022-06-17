Kılıçdaroğlu, İzmir'de Yaşayan Konyalılar ile Buluştu
ANKA - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de; İzmir Konyalılar Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından düzenlenen yemekte İzmir’de yaşayan Konyalılar ile bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de; İzmir Konyalılar Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından düzenlenen yemekte İzmir'de yaşayan Konyalılar ile bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İzmir'de, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda İzmir Konyalılar Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nca düzenlenen yemeğe katıldı.
ANKA / Güncel