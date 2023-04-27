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Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den yangına ilişkin bilgi aldı

Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den yangına ilişkin bilgi aldı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le görüştü.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le görüştü.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Narlıdere'de çıkan yangın nedeniyle Soyer'i telefonla aradı.

Yangının çıkış nedeni ve vatandaşların sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Narlıdere Güncel Haberler

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