Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den yangına ilişkin bilgi aldı
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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le görüştü.
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le görüştü.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Narlıdere'de çıkan yangın nedeniyle Soyer'i telefonla aradı.
Yangının çıkış nedeni ve vatandaşların sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel