Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Merkezine geldi Güncel Haberler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti Genel Merkezine gelişi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmek üzere parti genel merkezine geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti Genel Merkezine gelişi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmek üzere parti genel merkezine geldi. Güncel Kaynak: AA / Erlevent Gülbitti Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener İYİ Parti Güncel Haberler

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