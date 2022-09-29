Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Merkezine geldi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti Genel Merkezine gelişi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmek üzere parti genel merkezine geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti Genel Merkezine gelişi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmek üzere parti genel merkezine geldi.
Kaynak: AA / Erlevent Gülbitti - Güncel