Kılıçdaroğlu İstanbul'da halk ekmek fabrikası açılışına katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı tamamlanan, İBB İştiraki İstanbul Halk Ekmek bünyesinde faaliyet gösterecek Hadımköy'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası açıldı. Açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

HİÇBİR ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRMEYECEK

ADALETİ SAĞLAYACAĞIZ

AHMET İSVAN İSMİ BİRÇOK TESİSTE YAŞIYOR

İmamoğlu, "Son 3 yıldır, bu şehirde sosyal adalet ve sosyal yardımlar hak temelli yapılıyor. İşte tam bu noktada bugün açılışını yaptığımız tesise adını veren rahmetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet İsvan'ı anmak gerekiyor. Çünkü onun adaletli, eşitlikçi yönetimi, demokrat kişiliği bizim en büyük ilham kaynaklarımızdan birisi olmuştur. Ahmet İsvan ismi İstanbul'a kattığı eserlerde, bugün burada açtığımız fabrikamızda ve daha birçok tesisle yaşamaya devam ediyor. Bu nedenle Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikamızı da 150 Günde 150 Proje hizmet maratonumuzdaki önemli kilometre taşlarından biri olarak kabul ettik" dedi.

110 MİLYON EUROLUK YATIRIM

1 BUÇUK MİLYON EKMEK ÜRETİLECEK

Demirören Haber Ajansı / Güncel