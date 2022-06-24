Kılıçdaroğlu İstanbul'a hizmette 3 yıl programında konuştu

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ' İstanbul'a Hizmette 3 Yıl' programında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Adaleti sağlarken, adaletsizlik yapanları asla unutmayacağız." dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ' İstanbul'a Hizmette 3 Yıl' programı düzenlendi. Programa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski İBB Başkanı Nurettin Sözen, Millet İttifakı parti temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da yaptıklarını kürsüye çıkarak anlattı. Programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşma yaptı.

"HİÇ KİMSE UMUTSUZLUĞA KAPILMASIN"

"Adaleti getireceğiz, adaletin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Beraber yürüdük adalet için. O zaman adaleti sağlarken. Adaletsizlik yapanları asla unutmayacağız.

Demirören Haber Ajansı / Güncel