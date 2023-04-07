Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kılıçdaroğlu: 'İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Kınıyorum. Yerimiz Bellidir, Filistin'in Yanıdır'

Kılıçdaroğlu: "İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Kınıyorum. Yerimiz Bellidir, Filistin'in Yanıdır"

Güncel Haberler

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdır” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdır" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Gazze'ye saldırısını kınadı. Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından bu gece yaptığı paylaşım şöyle:

"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Filistin İsrail Gazze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title