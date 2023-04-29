KILIÇDAROĞLU ISPARTA'DA HALKA SESLENDİ

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri programının ardından Isparta'ya geçti. Beraberinde DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na gelen Kılıçdaroğlu, halka seslendi. Kürsüye ilk olarak Mansur Yavaş geldi ve Cumhur İttifakı'nın seçimleri kaybedeceğini anladığını belirterek, Hiçbir yalanları tutmayınca İstanbul'u kaybedersek Mekke düşer, Kudüs düşer gibi bir sürü bahanelere başvurdular. Ama Allah'a şükür halkımız bu yalanların hiçbirine inanmadı ve seçimde sandıkta gereken cevabı verdi. Bu kardeşiniz de Ankara'yı yönetemez dediler şimdi İngiltere'de en başarılı Başkent belediye başkanı ödülünü almaya hak kazandı. 14 Mayıs'ta da inşallah Genel Başkanımızı 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz ve Kızılay Meydanı'nda buluşup Çankaya'ya hep beraber yürüyeceğiz dedi.

'MUTFAKTAN HABERSİZ OLANLAR SIKINTIYI BİLMEZ'

Kılıçdaroğlu ise yaptığı konuşmada Türkiye'de çok büyük sıkıntılar olduğunu belirterek, Mutfaktan habersiz olanlar bu sıkıntıyı bilmezler. Ama mutfaklarda yangın olduğunu hepimiz biliyoruz. Pazara giden anneler bu sıkıntıları görüyorlar ve yaşıyorlar. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu bu tablodan çıkması lazım. Artık değişim zamanı. İyi bir insan gelsin düzgün bir insan gelsin. Bu ülkeye kendini adayan bir insan gelsin. Bu ülkeyi güzel yönetelim, birlikte yönetelim, kardeşçe yönetelim kucaklaşalım. Hiçbir ayrım yapmayalım. Birlikte bu ülkeyi kalkındıralım' diye konuştu.

AKŞENER'E SÖYLENEN SÖZLER HAKKINDA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında ağza alınmayacak sözler sarf edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, ya yazıktır, günahtır. Siyaset böyle yapılmaz diyerek eleştirisini dile getirdi.

ISPARTA'DA 23 BİN 175 GENÇ İLK KEZ SANDIĞA GİDECEK

Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde Isparta'da ilk kez oy kullanacak genç sayısının 23 bin 175 olduğunu belirterek, Şimdi bu gençlere soruyorum. Siz kendi ülkenize demokrasi istiyor musunuz Kadın erkek eşitliği istiyor musunuz Her evde huzurun bereketin olmasını istiyor musunuz Attığınız bir tweetten dolayı kaygı duymamak istiyor musunuz Yani ülkenizde huzur istiyorsunuz. Yani ülkenizde büyüme istiyorsunuz. Yani ülkenizde işsizlik olmasın istiyorsunuz. Yani ülkenizde insanlar huzur içinde yaşasın istiyorsunuz. Yapacağınız bir şey var sandığa gideceksiniz elinizi vicdanınıza koyacaksınız değişimden yana demokrasiden yana oy kullanacaksınız. Şimdi sizden bunun sözünü istiyorum dedi.

Miting sonrası CHP ve İYİ Parti Isparta milletvekili adayları da kürsüye çağrılarak halka tanıtıldı.