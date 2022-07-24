Kılıçdaroğlu, Bursa'da CHP'ye Katılan Muhtarlara Rozet Taktı: Bütün Amacım; Irkına, İnancına, Kökenine Bakmadan, Yaşam Tarzına Bakmadan Bütün...

Haber: BERKAY VAROL – Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle semtinde Balkan ve Rumeli mübadilleri ile Ragıp Aga Mübadele Kahvesi'nde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, CHP'ye katılan muhtarlara ve yurttaşlara parti rozeti taktı. Kılıçdaroğlu; "Muhtarlık kurumu ne kadar güçlü olursa demokrasi de o kadar güçlü olur... Benim de bütün amacım; ırkına, inancına, kökenine bakmadan, yaşam tarzına bakmadan bütün insanları kucaklamak. Hoş geldiniz. Sizinle daha güçlü olacağız" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa Görükle'de Balkan ve Rumeli mübadilleri ile Ragıp Aga Mübadele Kahvesi'nde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, kahvede yurttaşlarla birlikte çay içti, sohbet etti.

Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz; Hasanağa Muhtarı Halil Turan, Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın Saldız, Ayvaköy Mahallesi Muhtarı Hüseyin Oldman, Badırga Mahallesi Muhtarı Cevabi Yıldız, Çatalağı Mahallesi Muhtarı Celalettin Boran, 23 Nisan Mahallesi Muhtarı Sevda Bayraktar, Fadıllı Mahalle Muhtarı Cemal Kargılı ve 15 yıl süre boyunca AKP üyesi olan Dağyenice Mahallesi Muhtarı Rıdvan Tekin'in CHP'ye katıldığını söyledi.

Yılmaz; "Sosyal demokrat siyaseti biz gençler olarak ondan öğrendiğimiz" dediği ve önceki dönemlerde Bursa İl Başkanlığı da yapan Mithat Kırayoğlu'nun da partiye katıldığını belirtirken, Ürünlü Köyü sakinlerinden Ali Çakır isimli bir yurttaşın da 16 yıldır AKP üyesi olduğunu; bugün CHP'ye katıldığını aktardı.

Kılıçdaroğlu; CHP'ye katılan muhtarları tebrik ederken parti rozeti taktı.

Kılıçdaroğlu daha sonra; "Bir yüzyılı devirdik. 2023'te Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına başlayacağız. Geçen yüzyıl içinde büyük acılar yaşadık. Bu memlekette Başbakanlar, bakanlar idam edildi. Gencecik evlatlarımız idam edildi. Artık bu acılara bir son vermemiz lazım. Ülkemizi demokrasi ile taçlandırmamız lazım.

Benim düşüncem şu; muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Neden söylüyorum; çünkü bu topraklarda yapılan ilk seçim 1833 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan bir muhtarlık seçimidir. Muhtarlık kurumu ne kadar güçlü olursa demokrasi de o kadar güçlü olur. Çünkü size her görüşten insan gelir. Siz hepsini dinlersiniz. Hepsinin sorununa çözüm üretirsiniz. Ama yukarıdakiler pek öyle değil. Bizden mi, ondan mı, bundan mı; ayrımı yaparlar. O nedenle siz ne kadar güçlü olursanız, yukarıdakiler de bizden, sizden ayrımı yapmaz; kimin derdi varsa o derdi çözmeye çalışır. Benim de bütün amacım; ırkına, inancına, kökenine bakmadan, yaşam tarzına bakmadan bütün insanları kucaklamak. Artık bıkmadık mı kavgadan? Bütün amacım bu. Hoş geldiniz. Sizinle daha güçlü olacağız" dedi."

Kılıçdaroğlu daha sonra Lozan Mübadilleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin "Mübalede Evi"ni ziyaret etti.

ANKA / Güncel