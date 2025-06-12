Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı tutukluları Silivri'deki cezaevinde ziyaret etti. Yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, gazetecilere açıklama yapmadan ayrıldı.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı tutukluları cezaevinde ziyaret etti.
Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, gazetecilere açıklama yapmadan buradan ayrıldı.
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel