Kılıçdaroğlu ile Uysal Bir Araya Geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; ‘altılı masa’nın CHP ev sahipliğinde 2 Ekim'de yapılacak toplantısı öncesinde Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Mersin'deki saldırıya ilişkin "İnsanlık suçuna karşı ortak tavır takınmak da siyasetçi olarak bizim görevimizdir" dedi. İkili, görüşme sonrasında ile Demokrat Parti Genel Merkezi’nin yakınındaki taksi durağını ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ; 'altılı masa'nın CHP ev sahipliğinde 2 Ekim'de yapılacak toplantısı öncesinde Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Mersin'deki saldırıya ilişkin "İnsanlık suçuna karşı ortak tavır takınmak da siyasetçi olarak bizim görevimizdir" dedi. İkili, görüşme sonrasında ile Demokrat Parti Genel Merkezi'nin yakınındaki taksi durağını ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'altılı masa'nın 2 Ekim'de CHP ev sahipliğinde yapılacak toplantısı öncesinde liderleri ziyaret etmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu, bugün DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Demokrat Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

"85 MİLYON YURTTAŞ OLARAK TERÖRE KARŞI ORTAK TAVIR TAKINMAK ZORUNDAYIZ"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, dün Mersin Mezitli'de polisevine yapılan terör saldırısı içinz öncelikle şehit polis Sedat Gezer'e rahmet diledi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Güvenlik güçlerine sıkılan her kurşun millete sıkılan kurşundur. Bölücü terör örgütünün veya diğer terör örgütlerinin inançları yoktur, kimlikleri yoktur, ahlakları yoktur. Terör kimden ve nereden gelirse gelsin bu ülkede 85 milyon yurttaş olarak teröre karşı ortak tavır takınmak zorundayız. Terörden büyük acılar çektik. O acıların artık sona ermesi lazım. Teröre karşı siyasi görüşleriniz farklı olabilir. Ekonomi politikalarınız farklı olabilir ama terör bir insanlık suçudur. İnsanlık suçuna karşı ortak tavır takınmak da siyasetçi olarak bizim görevimizdir."

"ÖNÜMÜZDEKİ SİYASAL SÜRECİN DE ZEHİRLENMESİNE BU TÜR SALDIRILARLA İMKAN VERMEMEK GEREKİR"

Uysal da saldırıyı kınayarak, "Terör ne tereddüt, ne müsamaha kaldırır. Türkiye'nin hatırı sayılır bir zaman diliminde terörle mücadele geçmişi var. Ama içinde bulunduğumuz sıcak atmosfer dolayısıyla da Türkiye'yi operasyona açık halden çıkartmak önümüzdeki siyasal sürecin de zehirlenmesine bu tür saldırılarla imkan vermemek gerekir. O açıdan gayet temkinli, itidalli ama mutlaka güvenlik güçlerimiz, istihbarat birimleri gereğini yapıyordur. Bu iklimin zehirlenmesine, tekrar altını çizmek isterim, müsaade etmemek lazım" diye konuştu.

TAKSİ DURAĞINI ZİYARET ETTİLER

Kılıçdaroğlu ve Uysal görüşmenin ardından, DP Genel Merkezi'nin yanındaki bir taksi durağında esnaf ile sohbet etti. Taksici, duraklarının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından yeni yapıldığını açıkladı. Taksici, sigorta primlerinden şikayet ederek, "Şu anda en düşük sigorta 7 bin lira civarında, kazasız bir aracın. Biz bu konuda sizden, inşallah seçim sonrasında yardım istiyoruz ve bekliyoruz. Esnaf büyük sıkıntı içinde" dedi. Bir diğer taksici de araçlardan alınan ÖTV'den şikayet ederek, "Şu an araç değiştirme 500- 600 bin lira bandında. Sıfır araçlarda. İkinci el almak istesek zaten 300- 350 bin lira civarı" diye konuştu.

Taksici, yerli araç TOGG için de, "Emekli 5 bin lira maaş alıyor, 500- 600 bin lira fiyat veriyorlar. Yerli araba. Yani bu millet ne yapacak bilmiyoruz" dedi.

"BİZE GÖREVİ VERECEK OLAN MİLLETİN KENDİSİ"

Kılıçdaroğlu, milletin kararını seçimde vereceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Millet kararını verecek ve biz kötü gidişi durduracağız. Örneğin Sayın Genel Başkanımla veya Millet İttifakı olarak biz bu konuda kararlıyız ama sonuçta bize görevi verecek olan milletin kendisi. Millet bize bu görevi verecek. Biz de bu görevi sağlıklı şekilde yerine getireceğiz. Devletin saydam olması lazım. Siz kazanırsanız güçlü devlet olur. Birileri kazanıp milyonlar kaybederse o zaman devlet gücünü kaybeder. Herkesin güçlü olması ve kazanması lazım. Herkesin evine akşam huzur içinde dönmesi lazım. Direksiyon başında insanların huzurlu olması lazım. Gönül huzuru olması lazım. Mutlu olmanız lazım. En büyük arzumuz bu zaten. Ama bunları yapacağız inşallah. Karamsar bir atmosfer var, biliyorum. Ama bu karamsar atmosferden Türkiye'yi çıkarmak mümkün. Elin oğlu çıkarıyor da biz mi çıkaramayacağız? Akıl, mantık, bilgi, birikim, irfan ile bu ülkede çözülmeyecek sorun yok. Hepsini çözeriz."

KIRAT ROZETİNİ UYSAL'A VERDİ

Gültekin Uysal da görüşme sonrasında sosyal medya hesabında Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine ilişkin şu mesajı yayınladı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkezimizde bizleri ziyaret etti. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bir il programında kendilerine takdim edilen kırat rozetini de bize iletmek üzere kabul edip büyük bir nezaketle iletmesi dolayısıyla da ayrıca teşekkür ediyorum."

Uysal, ayrıca Kılıçdaroğlu ile bir taksi durağında esnaf ile görüşmelerine ilişkin "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimize ziyaretleri sonrası Balgat'ta, Genel Merkezimize komşu Kardeşler Taksi Durağını ziyaret ettik. Yakıt fiyatları sonrası sigorta zammı ile de beli bükülen şoför esnafımız ile hasbihal ettik" dedi.