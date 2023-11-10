Kılıçdaroğlu: "'hukuk Düzeninin Tekliği'nden, Aşama Aşama 'Saray Düzeninin Tekliği'ne Geçiyoruz.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bir de 'AYM maalesef yanlışları arka arkaya yapar hale geldi' dedi. Yani açıkça diyor ki, 'Anayasa Mahkemesi, Yargıtay gibi henüz benim söylediklerimi yerine getiren bir mahkeme olamadı… Anayasa Mahkemesine yapacağım atamalarla burayı da Saraydan talimat alacak hale getireceğim.' Öyle ki hukuku ayaklar altında çiğneyen bu kararı eleştiren yol arkadaşlarını, AK Partilileri bile tehdit ediyor. Verdiği mesaj çok açık… 'Hukuk düzeninin tekliği'nden, yani hukuktaki normlar hiyerarşisinden, aşama aşama 'Saray düzeninin tekliği'ne geçiyoruz… Buna demokrasiyi savunan hiçbir vatansever izin vermeyecektir" açıklamasını yaptı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bir de 'AYM maalesef yanlışları arka arkaya yapar hale geldi' dedi. Yani açıkça diyor ki, ' Anayasa Mahkemesi, Yargıtay gibi henüz benim söylediklerimi yerine getiren bir mahkeme olamadı… Anayasa Mahkemesine yapacağım atamalarla burayı da Saraydan talimat alacak hale getireceğim.' Öyle ki hukuku ayaklar altında çiğneyen bu kararı eleştiren yol arkadaşlarını, AK Partilileri bile tehdit ediyor. Verdiği mesaj çok açık… 'Hukuk düzeninin tekliği'nden, yani hukuktaki normlar hiyerarşisinden, aşama aşama 'Saray düzeninin tekliği'ne geçiyoruz… Buna demokrasiyi savunan hiçbir vatansever izin vermeyecektir" açıklamasını yaptı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi verdiği kararlarla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Anayasa Madde 153: 'Anayasa Mahkemesi kararları (…) yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.' Erdoğan, 'Yargıtay kararı bir kenara atılmaz.' diyor. Elbette atılamaz, çünkü bu karar, yargı tarihinin yüz karasıdır… Altında imzası bulunan sözde yargıçlar da bağımsız irade ve vicdanlarıyla değil, talimatla bu kararı almışlardır. Hatta o kadar ileri gitmişlerdir ki, Anayasa Mahkemesi kararı hakkında 'hukuki değer ve geçerlilik yoktur' deme cüretini bile kendilerinde bulmuşlardır. Erdoğan bir de 'AYM maalesef yanlışları arka arkaya yapar hale geldi' dedi. Yani açıkça diyor ki, 'Anayasa Mahkemesi, Yargıtay gibi henüz benim söylediklerimi yerine getiren bir mahkeme olamadı… Anayasa Mahkemesine yapacağım atamalarla burayı da Saraydan talimat alacak hale getireceğim.' Öyle ki hukuku ayaklar altında çiğneyen bu kararı eleştiren yol arkadaşlarını, AK Partilileri bile tehdit ediyor. Verdiği mesaj çok açık… 'Hukuk düzeninin tekliği'nden, yani hukuktaki normlar hiyerarşisinden, aşama aşama 'Saray düzeninin tekliği'ne geçiyoruz… Buna demokrasiyi savunan hiçbir vatansever izin vermeyecektir."