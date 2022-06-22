Kılıçdaroğlu: Hiçbir gücün karşısında eğilmeyeceğiz (2) - Haberler

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Kılıçdaroğlu: Hiçbir gücün karşısında eğilmeyeceğiz (2)

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
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Kılıçdaroğlu: Hiçbir gücün karşısında eğilmeyeceğiz (2)

'BURAYA BİR YÖNETİMİN BECERİKSİZLİĞİNİ HERKES GÖRSÜN DİYE GELDİM'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Toplu Açılış Töreninin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesini ziyaret ederek, 2 gündür devam eden orman yangınıyla ilgili açıklamada bulundu.

'BURAYA BİR YÖNETİMİN BECERİKSİZLİĞİNİ HERKES GÖRSÜN DİYE GELDİM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Toplu Açılış Töreninin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesini ziyaret ederek, 2 gündür devam eden orman yangınıyla ilgili açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Buraya bir yönetimin beceriksizliğini herkes görsün diye geldim" dedi.

Marmaris-Datça karayolu üzerinde gazetecilere açıklamada bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çağrıda bulunduk. Neden zamanında önlem alınmıyor? İktidar bunu neden seyrediyor? Önlem alacaklarını ifade ettiler. Hayatımda bu kadar beceriksiz bir yönetim görmedim. Orman yangını olacağını herkes biliyor. Ne olacakmış? Gece görüşü olan uçak 2 Temmuz'da gelecekmiş. Buraya bir yönetimin beceriksizliğini herkes görsün diye geldim. Gece görüş sistemi yok. Paranız yoksa deyin 'paramız yok, ihaleyi bitiremedik.' Söyleyin biz yapalım. Milletin başına bela oldular, bir an önce gitsinler. Keyif çatıyor orada." dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Marmaris ziyaretinin ardından tekrar Aydın'a hareket etti.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, -


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Marmaris Muğla Aydın Güncel Haberler

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