Kılıçdaroğlu: Her evde huzurun olmasını arzu ediyoruz - Haberler

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Kılıçdaroğlu: Her evde huzurun olmasını arzu ediyoruz

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dostluğu, barışı, sevgiyi hep birlikte bu güzel ülkeye getirmek isteriz. Her evde bereketin olmasını, her evde huzurun olmasını, kucaklaşmayı arzu ediyoruz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dostluğu, barışı, sevgiyi hep birlikte bu güzel ülkeye getirmek isteriz. Her evde bereketin olmasını, her evde huzurun olmasını, kucaklaşmayı arzu ediyoruz. ve bu arzumuzu da hep birlikte inşallah hayata geçireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi'nce düzenlenen iftar programına konuk oldu. Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Ankara İl Başkanı Ahmet Hikmet Akıllı ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti. Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla selamlaşıp, sorunlarını dinledi. İftarın ardından konuşan Kılıçdaroğlu, "Biliyorum çok sorunlarımız var ama bu sorunların tamamını aşacağız. Kendimize güveneceğiz, dostluğumuza güveneceğiz, kardeşliğimize güveneceğiz ve bütün sorunları aşacağız. Bundan emin olmanızı isterim. Evet barışa, evet hakka, hukuka ihtiyacımız var ama adalete de ihtiyacımız var. Adaleti de getireceğiz. Hiç kimsenin hakkını hukukunu bir başkasının gasp etmesine engel olacağız. Dostluğu, barışı, sevgiyi hep birlikte bu güzel ülkeye getirmek isteriz. Her evde bereketin olmasını, her evde huzurun olmasını, kucaklaşmayı arzu ediyoruz. ve bu arzumuzu da hep birlikte inşallah hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından vatandaşlarla fotoğraf çekilerek alandan ayrıldı. (DHA)

Kılıçdaroğlu: Her evde huzurun olmasını arzu ediyoruz

Kılıçdaroğlu: Her evde huzurun olmasını arzu ediyoruz

Kılıçdaroğlu: Her evde huzurun olmasını arzu ediyoruz

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Yenimahalle Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, İftar, Güncel, Haberler

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