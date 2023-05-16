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Kılıçdaroğlu: 'Her Bir Vatandaşımız, Hele Hele Depremzedelerimiz, Politik Tercihi Ne Olursa Olsun Benim Başımın Üstündedir'

Kılıçdaroğlu: "Her Bir Vatandaşımız, Hele Hele Depremzedelerimiz, Politik Tercihi Ne Olursa Olsun Benim Başımın Üstündedir"

Güncel Haberler

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; “Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; "Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki seçim sonuçlarına ilişkin bugün Twitter hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Twitter Güncel Haberler

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