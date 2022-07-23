Kılıçdaroğlu, Hatay'ın ana vatana katılışının 83. yıl dönümünü kutladı - Haberler

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Kılıçdaroğlu, Hatay'ın ana vatana katılışının 83. yıl dönümünü kutladı

AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Kılıçdaroğlu, Hatay'ın ana vatana katılışının 83. yıl dönümünü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'ın ana vatana katılışının 83. yıl dönümünü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'ın ana vatana katılışının 83. yıl dönümünü kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'ın vatan topraklarına katılışının 83. yıl dönümü kutlu olsun. Yıllar süren savaşların ardından, 'Hatay benim şahsi meselem.' diyerek büyük bir diplomasi zaferi kazanan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Barış Gündoğan - Güncel

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