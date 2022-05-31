Kılıçdaroğlu: Hapislerden korksaydık sizin gibi olurduk - Haberler

Kılıçdaroğlu: Hapislerden korksaydık sizin gibi olurduk

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik eleştirileriyle ilgili, "Birisi beni hapse göndermekle tehdit etmiş. Sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez. Siz kimsiniz? Eğer biz hapislerden korksaydık bu kadar cesur olmazdık. Hapislerden korksaydık sizin gibi olurduk. Dün tükürdüğümüzü bugün yalamayız biz" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, 1 Nisan 2019 tarihinde Çubuk'ta şehit cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili verilen mahkeme kararına ilişkin "Hiçbir gücün karşısında, hiçbir adaletsizliğin karşısında asla diz çökmedik, çökmeyeceğiz. Çünkü biz; bizim gibi düşünmeyen insanların da özgürlüğüne kapı aralayan insanlarız. Çünkü biz; Kuvay-i Milliye ruhu taşıyan insanlarız, ülkemizi seven insanlarız. İnadına barış, kucaklaşma diyeceğiz. Çünkü biz; herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı duyan insanlarız. Biz bölen değil, beraber olmayı düşleyen insanlarız. Bölmek, ayrıştırmak, kutuplaştırmak, kavga istiyorlar ancak inadına barış diyeceğiz" dedi.

Türkiye'de yabancı asker istemediklerini ve bunu söylediklerinde tepki gördüğünü kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bir daha söylüyorum; bu topraklarda yabancı asker postalı istemiyoruz kardeşim. Ben Bahçeli değilim. Gitti, 'Terörle mücadelede yabancı askerler Türkiye'ye davet edilebilir' diye tezkereye 'evet' oyu verdi. Ben öyle değilim. Ben gerçek milliyetçiyim, gerçek ülkücüyüm, gerçek vatanseverim. Ben gerçekten de ülkemi seviyorum" ifadelerini kullandı.