Kılıçdaroğlu: "Halk Düşmanları ile Mücadele Etmek İsteyenleri Yanıma Çağırıyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Halk düşmanları ile mücadele etmek isteyenleri yanıma çağırıyorum. Ne çeteler ne varlıkçılar ne tefeciler ne faizciler ne de borsa manipülatörleri, hiçbiri yanımda olmasın” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Halk düşmanları ile mücadele etmek isteyenleri yanıma çağırıyorum. Ne çeteler ne varlıkçılar ne tefeciler ne faizciler ne de borsa manipülatörleri, hiçbiri yanımda olmasın" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de CHP'nin TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmasından bir kesiti sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, videoyu şu notla paylaştı:

"Halk düşmanları ile mücadele etmek isteyenleri yanıma çağırıyorum. Ne çeteler ne varlıkçılar ne tefeciler ne faizciler ne de borsa manipülatörleri, hiçbiri yanımda olmasın. Hatta mümkünse hepsi karşımda olsun. Ama siz olun. Siz olun ve hep beraber olsun!"

"HİÇBİR ŞEY BENİ İNANDIĞIM YOLDAN GERİ ÇEVİREMEZ"

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda şu konuşması yer alıyor:

"Sürekli yürümeye ve ilerlemeye kararlıyım. ve hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez. Bu ülkeyi seven insanların gerçek vatanseverlerin umutları ve duaları her yerde bizimle birlikte yürüyor. Buna inanın. ve yine buna inanın; bu mücadelede halk düşmanlarını birlikte yeneceğiz. Ama şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz?"