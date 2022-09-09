Kılıçdaroğlu: 'Güzel Cumhuriyetimizi Korumak, Yüceltmek ve Nihayetinde Demokrasi ile Taçlandırmak İçin Çalışmalarımızı Daima Sürdüreceğiz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Atatürk’ün huzuruna çıktı. Kılıçdaroğlu, “Güzel Cumhuriyetimizi korumak, yüceltmek ve nihayetinde demokrasi ile taçlandırmak için, milletimizin huzur ve refahı için çalışmalarımızı daima sürdüreceğiz. Mücadelemiz, hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olana dek sürecektir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Atatürk'ün huzuruna çıktı. Kılıçdaroğlu, "Güzel Cumhuriyetimizi korumak, yüceltmek ve nihayetinde demokrasi ile taçlandırmak için, milletimizin huzur ve refahı için çalışmalarımızı daima sürdüreceğiz. Mücadelemiz, hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olana dek sürecektir" dedi.

CHP 99 yaşında. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah partiye yeni üye olan 99 genç ve yöneticilerle birlikte Anıtkabir'e giderek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, CHP'nin kurucu Genel Başkanı Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden CHP'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümüne ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu mesajı yayınladı:

"Kurtuluşun ve kuruluşun partisi CHP 99 yaşında! Başta kurucu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş partimizin tüm neferlerini minnetle anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Bizlere bırakılan bu büyük mirasın ve sorumluluğumuzun farkındayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleri olarak; güzel Cumhuriyetimizi korumak, yüceltmek ve nihayetinde demokrasi ile taçlandırmak için, milletimizin huzur ve refahı için çalışmalarımızı daima sürdüreceğiz. Mücadelemiz, hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olana dek sürecektir!"