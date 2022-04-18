Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ile görüştü - Haberler

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Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; CHP lideri Kılıçdaroğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp'i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ile görüştü

Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ile görüştü

Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ile görüştü

Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ile görüştü

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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