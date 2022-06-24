"Kılıçdaroğlu Gönüllüleri", Kılıçdaroğlu'nun Vatandaşlarla Bir Araya Geldiği Anlara İlişkin Video Yayınladı: "Yola Çıkıyoruz, Bize Katılın"

"Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" isimli sosyal medya hesabından, "Yola çıkıyoruz, bize katılın" notuyla paylaşılan videoda; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla bir araya geldiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı. Videoda Kılıçdaroğlu'nun, 21 Mayıs'ta düzenlediği Maltepe mitingindeki, "Bu ülkede barış istiyorsanız, huzur istiyorsanız, aş, iş istiyorsanız bize katılın! Yeter ki, kim olduğunu asla unutma! Geliyor gelmekte olan!" sözlerine de yer verildi.

"Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" isimli sosyal medya hesabında, "Yola çıkıyoruz, bize katılın" notuyla bir video paylaştı. Videoda, Kılıçdaroğlu'nun vatandaşla bir araya geldiği, onların sorunlarını dinlediği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

Buna göre bir esnaf Kılıçdaroğlu'na, "İleride ışığımız açık" dedi. Bir başka esnaf ise "Sizden beklentimiz yüksek, CHP tek kapımız oldu" diye konuştu. Bir vatandaş, "Biz mağduruz köylü olarak, hayvancı olarak çiftçi olarak" dedi. Bir çiftçi ise "Yeter gelin başımıza, yeter bu çiftçinin hali, hayvancının hali bitti. Bunun çözümü; erken seçim mi olacak, ne olacaksa olsun" dedi.

Bu görüntülerin ardından, videoda; Kılıçdaroğlu'nun 21 Mayıs'ta İstanbul'da Maltepe mitingindeki şu sözlerine yer verildi:

"Değişim rüzgarları esiyor. Türkiye değişime hazır. Çiftçimiz bu değişime hazır, işçisi, memuru, bürokratı bu değişime hazır. Akılcı bir ekonomi yönetimine inanıyorsanız bize katılın! Silivri korkusu olmadan konuşmak istiyorsanız bize katılın! Bu ülkede barış istiyorsanız, huzur istiyorsanız, aş, iş istiyorsanız bize katılın! Kamu yönetiminde liyakat olsun, işi ehline verelim diyorsanız bize katılın! Yeter ki, kim olduğunu asla unutma! Geliyor gelmekte olan!"

ANKA / Güncel