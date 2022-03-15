Kılıçdaroğlu: Gideceklerini çok iyi biliyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığı'na sunulan 'Seçim Kanunu' teklifine ilişkin, "Gideceklerini çok iyi biliyorlar. Amaçları seçim kanununda değişiklik yapıp millet iradesini yansıtmak değil, 'koltuğumuzu nasıl koruruz' bunu yapıyorlar" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, akaryakıta gelen zamlardan dolayı çiftçilerin, balıkçıların mazot almada zorlandıklarını, bu nedenle onların sorunlarını raporlaştırdıklarını söyledi. Diyarbakır ve Şanlıurfa ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Urfa Belediye başkanlığını verin çiftçilere ücretsiz elektrik vereceğiz' dedim. Diyarbakır'dakiler 'Bize niye vermiyorsun?' dediler. Diyarbakır'a da vermek için proje hazırladık. Güneş tarlaları kuracağız, elektrik üreteceğiz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından lisans vereceksin 'elektrik üretiyor' diye ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi de sıkıntı yaratmayacak. Önce 6 ilde elektriği aşamalı olarak hiçbir bedel alınmadan ücretsiz olarak vereceğiz. Hem elektriği ücretsiz vereceğiz, hem elektriği sisteme vererek kazanç sağlayacağız. Bölge bölge büyüteceğiz. Milliyetçilik budur, önce benim insanım kazanacak. Bahçeli de duysun bunu. Adam Afrika'ya gidiyor, orada yer kiralıyor ona sesini çıkarmıyor. Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a gitmiş çiftçiye ücretsiz elektrik verecek 'vay sen oraya nasıl gidersin?' Ben Türkiye'nin her noktasına giderim. Alnım açık giderim. Bu ülke için, vatanım için, bayrağım için giderim ama sen gidemezsin" dedi.

"Gideceklerini çok iyi biliyorlar. Amaçları seçim kanununda değişiklik yapıp millet iradesini yansıtmak değil, 'koltuğumuzu nasıl koruruz' bunu yapıyorlar. 'Seçim barajı yüzde 3 olsun' diyoruz, niye korkuyorsun? 'MHP barajı aşamaz, o yüzden barajı yüzde 7'ye indirelim' diyorsunuz. Bir parti için koltuğunuz elden gider diye baraj düşürüyorsunuz. 'Öyle bir kanun çıkaralım ki koltuğumuzu koruyalım' diyorsunuz. Millet kararını vermiş; seçim kanununu ister öğle değiştir, ister akşam değiştir, biz seni yolcu edeceğiz."

Demirören Haber Ajansı / Güncel