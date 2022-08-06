CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ; Gezi tutuklularının aileleri bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Gezi davasında tutuklanan Tayfun Kahraman'ın kızı Vera, Mine Özerden'in annesi Halide Özerden'in ile tutuklu Çiğdem Mater'in doğum gününü kutladı. Kılıçdaroğlu, "Bugün Gezi rehini Tayfun Bey'in güzel kızı Vera'nın doğum günü, hep birlikte kutladık. En büyük hediyemiz, onu babasına kavuşturmak... En kısa zamanda olacak inşallah. Bu vesileyle bir başka rehin olan Çiğdem Mater'in ve sevgili Halide Özerden'in de doğum gününü kutluyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi tutuklularının alileri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, aileler ile birlikte Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ın kızı Vera, Gezi tutuklusu Mine Özerden'in annesi Halide Özerden ve Gezi tutuklusu Çiğdem Mater'in doğum gününü kutladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında; şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Gezi rehini Tayfun Bey'in güzel kızı Vera'nın doğum günü, hep birlikte kutladık. En büyük hediyemiz, onu babasına kavuşturmak... En kısa zamanda olacak inşallah. Bu vesileyle bir başka rehin olan Çiğdem Mater'in ve sevgili Halide Özerden'in de doğum gününü kutluyorum."